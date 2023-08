Kénitra: le secteur de l’hygiène pointé du doigt

L’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur (AMPOC), de Kénitra, a alerté sur ce qu’elle a qualifié de « crise du secteur de la propreté et de l’hygiène », au niveau de la capitale du Gharb.

De même que l’AMPOC a attiré l’attention sur les répercussions, résultant de la régression de l’action du secteur de la propreté et de l’hygiène, sur la santé des citoyens.

Dans un communiqué, la même source a déploré que de nombreuses avenues et rues de la ville soient jonchées d’ordures ménagères, en sus du retard constaté dans le vidage, d’abord, et le nettoyage des bennes à ordures, ensuite, de la part de la société déléguée à la gestion de la voirie.

Cette situation, a souligné ledit communiqué, augure d’une prolifération encore plus importante de cafards, de moustiques, entre autres insectes nuisibles, en sus de celle des chiens et des chats errants. Sans oublier les odeurs nauséabondes encore plus fortes et suffocantes en cette saison estivale qui connaît de très grosses chaleurs, dans presque toutes les régions du Maroc.

L’AMPO a également précisé que les dysfonctionnements constatées au niveau du secteur de la propreté et de l’hygiène sont susceptibles de contribuer à augmenter le nombre des conséquences négatives sur la santé publique. Et, par là-même, de ternir aussi l’image esthétique de la belle capitale du Gharb.

Larbi Alaoui