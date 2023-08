Les prix de la volaille s’envolent, voici pourquoi

Les choses répétées plaisent (traduction de la locution latine « bis repetita »). Sauf que cela ne concerne point la nouvelle flambée des prix de la volaille où les choses ne font que déplaire et susciter colère et indignation des citoyens.

Il y a vraiment de quoi sachant que le prix d’un kilogramme de viande blanche a actuellement atteint les 25 DH et ce, dans tous les points de vente et marchés marocains, à la désagréable surprise des consommateurs qui n’ont pas hésité, sur les réseaux sociaux, à vivement exprimer leur courroux et leur réprobation légitimes. Ainsi, un citoyen a confirmé que les prix de la volaille connaissent une revue à la hausse exorbitante, déplorant qu’il ne soit plus possible au consommateur aux maigres ressources pécuniaires d’acheter de la viande blanche.

Cette dernière coûte entre 21 et 25 DH le kilogramme chez les marchands de volaille, a-t-il ajouté. De son côté, le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) a expliqué que cette nouvelle augmentation, constatée ces derniers jours, résulte des récentes revues à la baisse des prix de la volaille, ces dernières semaines, qui ne sont pas « habituels » pendant la saison estivale.

Celle-ci, a rappelé Khaled Rabti, connaît une réelle augmentation de la demande pour causes de diverses festivités familiales célébrées en été, dont des fiançailles et des mariages, entre autres occasions conviviales et réjouissances collectives. En sus des prestations des restaurants et des snacks, ces spécialistes en restauration rapide, a-t-il poursuivi. De même que dans une déclaration à Le Site info, le chargé de communication de la FISA a rappelé que la célébration de l’Aïd Al-Adha a eu une grande répercussion sur le pouvoir d’achat des citoyens et, en même temps, a causé une nette baisse de la demande aux viandes blanches, dont a résulté la réduction des prix de cette dernière.

Ceci a eu comme une grande conséquence au niveau la production avicole qui s’est réduite comme une peau de chagrin, a également expliqué Khaled Rabti. Tout en précisant que la moyenne de la demande en viandes blanches s’est relativement élevée et, avec elle, les prix ont été revus à la hausse. Comme récemment constaté à ses dépens par le consommateur!

Larbi Alaoui