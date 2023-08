Nouveau variant de la covid-19: les Marocains doivent-ils s’inquiéter ? (VIDEO)

Le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a qualifié la situation de la propagation du virus de la covid-19 de très faible au niveau national.

De même que Dr Mouad Mrabet a tenu à assurer que la situation épidémiologique reste stable. Et via une vidéo sur sa chaîne Youtube, il a affirmé que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le virus SARS-Cov-2 comme attirant l’attention des responsables de santé, mais qu’il ne représente, pour l’heure, aucune inquiétude.

Cependant, Dr Mrabet a appelé à la vigilance concernant toutes les décisions et mesures évoquées par le récent communiqué du Département de Khalid Ait Taleb, dont particulièrement la vaccination complète et le respect de l’isolement, en ce qui concerne les personnes ayant ressenti les symptômes du coronavirus.

Afin d’expliciter la situation sanitaire actuelle, le responsable a rappelé que le Maroc a connu deux vagues du virus originel de la covid-19 et une vague du variant Delta, le premier ayant causé un taux de mortalité de 23 personnes pour une population de 100.000 citoyens.

Quant à la vague du variant Delta, elle s’est propagée de façon très rapide et la moyenne de décès a été de 15 pour chaque population de 100.000 personnes, a souligné Dr Mrabet, tout en assurant que le Royaume, grâce aux mesures préventives décrétées par les autorités, a su éviter la vague du variant Alpha qui s’était propagée dans plusieurs pays de par le monde.

De surcroît, toujours selon Dr Mrabet, la deuxième génération des vagues du virus a commencé avec Omicron et ses souches et qui s’est distinguée par un niveau élevé de propagation ayant atteint le niveau rouge. En revanche, a-t-il tempéré, elle s’est également distinguée par la réduction manifeste des indicateurs et donc par la diminution de la moyenne du nombre de décès et un taux de mortalité de 3 pour chaque population de 100.000 personnes.

Larbi Alaoui