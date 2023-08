Salé: des dizaines d’ouvriers réduits au chômage se plaignent (VIDEO)

Des dizaines d’ouvriers ne savent plus à quel saint se vouer après la fermeture de l’atelier de fabrique de briques, aux environs de la ville de Salé, où ils travaillaient.

Une fermeture inopinée sans préavis aucun et sans nul centime d’indemnisation, se plaignent ces ouvriers subitement réduits au chômage. Et dans une déclation à Le Site info, les plaignants se sont dits désagréablement surpris par la fermeture de l’atelier.

Sans qu’ils en aient été avertis et sans avoir perçu d’indemnités pour les longues années de travail au sein de cet atelier de fabrique de briques. DE longues années, 18 ans pour certains et… 40 ans pour d’autres.

De même que ces dizaines d’ouvriers ont lancé un SOS aux autorités concernées, demandant à celles-ci d’intervenir dans le but de leur trouver des solutions justes et équitable à leur situation et de leur rendre justice en régularisant leurs dossiers auprès de la société qui les employait.

L.A.