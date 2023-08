Taounate: à dos d’ânes, des citoyens protestent contre la « crise de l’eau »

La crise de l’eau que connaissent des douars relevant de la commune rurale Ghouazi, province de Taounate, a incité des dizaines de citoyens à organiser une marche contestataire, mercredi 16 août, en direction de l’arrondissement de Kariat Ba Mohamed.

Ces manifestants ont vivement critiqué et montré du doigt les coupures répétitives de l’eau potable, durant ces derniers jours. Ceci, alors qu’avec les températures élevées qui sévissent dans presque toutes les régions du Royaume, la demande en ce liquide si précieux devient plus importante et plus nécessaire.

Les plaignants ont dû parcourir seize kilomètres, à dos d’ânes ou de mulets, pour arriver à Kariat Ba Mohamed, scandant de nombreux slogans appelant les autorités concernées à leur fournir l’eau potable si nécessaire à leurs nombreux besoins quotidiens, tout en exprimant leur indignation vis-à-vis du silence radio et de la sourde oreille adoptés par les responsables locaux et provinciaux, ainsi que par les élus.

De son côté, le président de la commune rurale Ghouazi a déclaré à Le Site info que « le problème de la soif » que subissent de nombreux douars, relevant du caïdat d’Oulad Aissa Hjaoua est inhérent à plusieurs facteurs.

Le plus essentiel de ces derniers, a souligné El Miloudi Noureddine, est la panne que connaît la station de traitement des eaux de Oued Sebou, au niveau de la commune Mkansa, qui alimente normalement en eau potable la population des douars privés actuellement de ce liquide si vital.

