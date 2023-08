Mondial féminin: l’Angleterre s’offre l’Australie et file en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Angleterre, championne d’Europe en titre, affrontera l’Espagne en finale du Mondial féminin dimanche, après sa victoire 3-1 contre l’Australie, pays co-organisateur, mercredi en demi-finale à Sydney.

Les Anglaises ont ouvert le score grâce à Ella Toone (36e), avant que la star australienne Sam Kerr n’égalise (63e). Lauren Hemp (71e) et Alessia Russo (86e) ont offert la victoire aux « Lionesses », qui disputeront dimanche à Sydney leur première finale de Coupe du monde, tout comme les Espagnoles, victorieuses mardi des Suédoises 2-1.

Les Anglaises, 4es au classement Fifa, mettent fin à leur malédiction: en six participations, l’Angleterre n’avait jamais atteint une finale, troisième en 2015 puis quatrième en 2019. Comme la Norvège (1993 et 1995) et l’Allemagne (2001, 2003, 2005, 2007, 2009), l’Angleterre pourrait enchaîner deux titres consécutifs, avec l’Euro et la Coupe du monde.

S.L.