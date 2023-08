Tanger: ce que l’on sait sur l’incendie de forêt de Cap Spartel

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers à l’Agence nationale des eaux et forêts, Fouad Assali, a souligné que l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Cap Spartel, située à l’ouest de Tanger, a été circonscrit à environ 85%.

« Le travail énorme mené par les équipes d’intervention, par voie terrestre et aérienne, a porté ses fruits, puisque l’incendie a été circonscrit de 80 à 85% », a indiqué M. Assali dans une déclaration à la MAP et à sa chaine d’information en continu M24, notant que les efforts se poursuivent pour maitriser un petit foyer sur le côté nord de l’incendie, tout en faisant preuve de vigilance pour éviter que le feu ne se propage.

L’incendie s’est déclaré jeudi vers 18H00 au niveau de la localité « Donabo » dans la forêt urbaine de Cap Spartel, située à l’ouest de Tanger. Les vents forts et la difficulté du terrain ont compliqué l’extinction de cet incendie.

Le responsable a assuré que toutes les équipes d’intervention concernées aux niveaux terrestre et aérien ont été dépêchées sur les lieux immédiatement après l’alerte pour venir à bout de cet incendie, conformément au protocole en vigueur, relevant qu’environ 600 éléments de la Protection civile, des Forces armées royales, des Forces Auxiliaires, de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, de la Promotion nationale, des Eaux et forêts et des autorités locales ont été mobilisés et appuyés par des dizaines d’engins.

Les équipes d’intervention terrestres sont appuyées par quatre avions « Canadair » des Forces Royales Air et deux avions « Turbo Trush » de la Gendarmerie Royale.

M. Assali a fait savoir que la superficie endommagée est estimée à environ 40 hectares de couvert forestier, composé principalement de pin, soulignant qu’aucun blessé n’a été enregistré parmi les équipes d’intervention ou les habitants de la région.

Il a noté que certaines maisons ont subi des dégâts mineurs, affirmant que les équipes d’intervention font preuve de vigilance et continueront à déployer tous les efforts possibles pour circonscrire complètement cet incendie au cours des prochaines heures

