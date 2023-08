Coup d’état au Niger: des chauffeurs marocains toujours bloqués

L’organisation démocratique des transports et de la logistique multimodale (ODTLM) a annoncé suivre avec attention les évènements au Niger et leurs répercussions sur la situation des chauffeurs marocains et sur leur sécurité.

Soulignant que seuls deux camions marocains sont encore bloqués dans la région, en provenance des Pays-bas et à destination du Mali, transportant des produits d’approvisionnement aux membres de l’Organisation des Nations Unies.

De même que l’instance syndicale a affirmé que des efforts sont déployés dans le but de garantir, de faciliter et d’assurer le retour des équipages des deux camions, précisant que les armées du Mali et du Burkina Faso ont bâti un mur militaire en vue de la sécurisation du passage, sachant que la route connaît d’importants embouteillages.

L’ODTLM a également poursuivi que les autres équipages ont été appelés à ne pas prendre de cargaison, ni à à se rendre au Niger, à cause des mines qui ont été placées sur la route entre le Bénin et le Niger. Et elle a tenu à assurer que tous les chauffeurs ont suivi ces recommandations et instructions à la lettre.

Larbi Alaoui