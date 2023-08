Corruption à Marrakech: un agent d’autorité risque gros

De sources concordantes, Le Site info a appris qu’un agent d’autorité et un employé communal ont été pris en fragrant délit de en possession de 4000 DH, somme reçue par les deux mis en cause pour corruption.

Cette opération a eu lieu mercredi dernier à la commune Tassoultante de Marrakech, grâce au numéro vert de la ligne téléphonique directe anticorruption, relevant du ministère public. Elle a donc permis l’arrestation des deux mis en cause grâce à la concertation entre les éléments de la Gendarmerie royale à Tassoultante et les services sécuritaires de la préfecture de Marrakech et ce, suite à une plainte déposée par une dame, via le numéro vert anticorruption.

Dans sa plainte, cette citoyenne a déclaré être victime de corruption et d’escroquerie dont les auteurs lui ont exigé de leur remettre 4000 DH, en contrepartie d’un document administratif nécessaire qui lui permettra légalement l’ouverture d’une pharmacie à la commune de Tassoultante, ont souligné les mêmes sources.

Celles-ci ont également précisé que les deux corrupteurs ont été arrêtés suite à un piège qui leur a été tendu et qui a révélé qu’ils détenaient encore la somme qu’ils avaient exigée de la future pharmacienne de Tassoultante. De même que les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, sur instructions du parquet général compétent, pour complément d’enquête permettant d’en savoir davantage sur cette affaire de corruption.

