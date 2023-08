Casablanca: l’absence de toilettes publiques indigne (VIDEO)

La capitale économique souffre énormément du mangue flagrant de toilettes publiques. Cela se ressent davantage pendant la saison estivale quand résidents et visiteurs fréquentent les plages et se trouvent dans des situations embarrassantes, au cas où un besoin naturel se ferait pressant.

A propos de ce sujet délicat et intime, un passant a exprimé à Le Site info son indignation et sa colère quant à ce manque manifeste de toilettes publiques à Casablanca, particulièrement sur le littoral, et leur absence totale dans certains endroits.

Ce citoyen a également appelé les autorités concernées et le Conseil communal de la ville à leur intervention pour pallier la situation actuelle, indigne de l’image de la grande métropole qu’est la capitale économique du Royaume. Il a aussi déploré que les résidents comme les visiteurs, dans leur majorité, pâtissent de ce manque de toilettes publiques et sont obligés à avoir recours à celles de cafés, de restaurants, de hammams et de locaux commerciaux, après avoir demandé l’autorisation aux propriétaires ou gérants des établissements précités.

De même que notre interlocuteur a poursuivi que, du manque de toilettes publiques en plus de celles qui sont fermées, résulte le rassemblement de clochards et de SDF qui trouvent refuge dans ces dernières, dont les propriétaires auraient dû recruter un agent de sécurité au lieu d’avoir décidé de leurs fermeture pure et simple.

