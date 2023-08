Pedro Sanchez de retour en Espagne après ses vacances au Maroc

Après son retour de vacances au Maroc, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, s’est installé avec les membres de sa famille à la résidence d’Etat officielle de La Marita, au début de la semaine en cours, pour le reste de ses jours de congé.

Europa Press, agence de presse privée espagnole, a rappelé que Pedro Sanchez a terminé son séjour à Marrakech et à Tanger, le qualifiant de « vraiment spécial », et son retour à Madrid a eu lieu lundi 7 août. Quelques heures seulement plus tard, Sanchez a rejoint l’Ile Lanzarote, dans les Iles Canaries, où il compte s’installer avec sa famille pour quelques jours dans la résidence officielle d’Etat.

La Marita fait partie d’un complexe bâti par Feu le roi Hussein de Jordanie. Il l’avait offert au roi Juan Carlos, à la fin des années 80, le cédant ainsi au patrimoine national espagnol.

A noter que le séjour de Pedro Sanchez a suscité une grande polémique dans les rangs des partis politiques espagnols de l’opposition au président du gouvernement d’Espagne.

L.A.