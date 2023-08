Agadir: les constructions anarchiques dans le viseur des autorités (VIDEO)

Les autorités locales de la Région Agadir-Ida-Outalane ont poursuivi l’opération de démolition de constructions anarchiques, en contradiction flagrante de la loi de l’urbanisme et ce, à la commune Aourir au nord de la capitale du Souss.

Et selon une source fiable de Le Site info, cette opération de démolition a débuté il y a déjà plus de trois semaines et concerne de nombreuses constructions anarchiques de la commune d’Aourir, faisant fi de la loi.

Pour rappel, la décision de procéder à ces démolitions entre dans le cadre des opérations de lutte contre la prolifération de ces constructions anarchiques, s’sévissant dans la province, et concerne plus de 50 constructions du genre dont la propriété revient à des investisseurs dans le secteur touristique et à certains responsables de la région.

L.A.