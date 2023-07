Le chef du gouvernement représente le roi au Sommet Russie-Afrique

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est arrivé, jeudi à Saint-Pétersbourg, pour représenter le roi Mohammed VI au deuxième Sommet Russie-Afrique.

Les travaux du deuxième Sommet et forum économique Russie-Afrique se sont ouverts, jeudi à Saint Pétersbourg, en présence de chefs D’État, de chefs de gouvernement et de ministres de 49 pays africains, selon le Kremlin.

La délégation marocaine prenant part à ce Sommet comprend également le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’Ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara.

Après un premier rendez-vous en 2019 à Sotchi, le Sommet Russie-Afrique ambitionne de renforcer les partenariats dans les domaines politique, économique, scientifique ou encore culturel et humanitaire.

Le programme officiel de cet événement, qui se tient les 27 et 28 juillet, prévoit « plus de 50 séances et tables rondes » avec des thématiques diversifiées, relatives notamment à l’énergie et la souveraineté alimentaire.

NH