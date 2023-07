Décès de Hassan Amcharrat, alias «Acila»: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien international marocain feu Hassan Amcharrat (Acila).

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une immense émotion la nouvelle du décès de feu Hassan Amcharrat que Dieu l’agrée parmi les fidèles vertueux et l’accueille en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à ses proches, à sa grande famille sportive nationale ainsi qu’à tous ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’une icône du football marocain qui a marqué de son empreinte la scène footballistique dans les années soixante et soixante-dix du siècle dernier grâce à son talent, ses grandes qualités techniques et à son patriotisme sincère, qui lui ont permis de contribuer au sacre de la sélection nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 1976.

Partageant la peine des membres de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, le roi implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, d’entourer le regretté de Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie.

