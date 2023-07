Abus des gardiens de voitures: des Marocains saisissent l’Intérieur

Et bis repetita! Les gardiens de voitures continuent à sévir vis-à-vis des citoyens, femmes et hommes, dans plusieurs villes et plages marocaines, en les escroquant impunément, en les menaçant et en les abreuvant d’injures.

Aussi, les citoyens ont-ils appelé à l’intervention urgente des autorités concernées afin de mettre fin aux exactions et abus de ces « gilets jaunes », dont toute une population est quotidiennement victime.

A ce propos, des sources de Le Site info ont révélé que le ministère de l’Intérieur a reçu de nombreuses plaintes de citoyens, contre les agissements inadmissibles et condamnables des « gilets jaunes », perpétrés sur la voie publique et aux alentours des plages.

A rappeler que ce phénomène incivique prend davantage d’ampleur pendant la saison estivale, dont profitent ces gardiens pour imposer aux citoyens leur diktat en les escroquant de sommes exorbitantes, sans référence juridique, ni contrats légaux.

Les plaintes ont été déposées par les citoyens à l’encontre de ces actes malhonnêtes, inciviques et hostiles des « gilets jaunes, partout au Maroc, mais plus particulièrement dans les grandes villes touristiques du Royaume, telles qu’Agadir, Marrakech et Tanger, ont précisé nos sources.

