Marrakech: le beau geste d’une salle de sport pour les enfants à mobilité réduite (VIDEO)

Une salle de sports de Marrakech a entamé une louable et citoyenne initiative au profit d’enfants à mobilité réduite, sachant que des centres de formation conçus spécialement pour cette jeune frange de la société, souffrant de handicap, lui permettant de pratiquer une quelconque activité, sont quasi-absents.

Et Le Site info a recueilli les appréciations des responsables et des éducateurs de cette salle de sport qui ont confirmé que le but de cette initiative est l’intégration sociale d’enfants à mobilité réduite; Et ce, en leur offrant l’opportunité de pratiquer un sport, comme activité qui est un droit dont ces enfants sont privés, à cause de la marginalisation de cette frange de la population.

Aussi, des entraîneurs physiques, exerçant dans la salle de sport précitée, ont-ils pour objectif l’intégration d’enfants à mobilité réduite, pendant toute une année, dans le cadre d’une stratégie s’appuyant sur les acquis d’expériences antérieures avec cette frange de la population.

A noter que cette initiative est gratuite au profit d’enfants en situation de handicap et vise à assister ceux-ci et à leur permettre, ainsi, de communiquer avec autrui et à se réaliser, grâce à la pratique d’une activité sportive.

Larbi Alaoui