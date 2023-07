Casablanca: une célèbre piscine transformée en dépotoir (VIDEO)

La célèbre piscine casablancaise, « Kontiki Plage », située à la belle corniche de Ain Diab, est devenue un terrain vague, après l’arrêt de ses activités et la fermeture de ses portes devant les estivants.

Les lieux abandonnés se sont transformés, hélas, en véritable dépotoir nauséabond où s’entassent des ordures, des déchets et des détritus de toutes sortes.

La défunte piscine s’est également transformée en ghetto pour clochards et autres SDF qui cherchent, les uns, un refuge pour dormir et, d’autres, un coin pour s’enivrer et de se droguer.

L.A.