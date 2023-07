Belles opérations de la Marine Royale

Par LeSiteinfo avec MAP

Des unités de la Marine Royale ont porté secours, durant la période allant du 10 au 17 juillet 2023, à 845 candidats à la migration irrégulière de différentes nationalités, en majorité des Subsahariens, dont près de 400 personnes secourues au niveau des eaux sous juridiction nationale du Sud du Royaume, a-t-on appris de source militaire.

Durant ces opérations, un cadavre a pu être repêché et ramené au port marocain le plus proche, a-t-on précisé de même source.

Ces candidats ont tenté des traversées périlleuses à bord d’embarcations de fortune, de kayaks, de pirogues, de Jet-skis et même à la nage. Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des Unités de la Marine Royale, avant d’être ramenées saines et sauves aux ports les plus proches du Royaume et remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage.

Le renforcement du dispositif de surveillance du littoral a contraint les migrants à prendre la mer à partir des pays au Sud du Royaume pour échouer le plus souvent au niveau des côtes marocaines, a conclu la même source.

S.L