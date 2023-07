Casablanca: du nouveau sur l’interdiction des charrettes à traction animale

Le Conseil communal de Casablanca semble toujours à la recherche d’une solution intermédiaire, ayant l’aval de toutes les parties prenantes en ce qui concerne l’interdiction des charrettes tirées par des bêtes de somme dans le périmètre urbain.

Et une source du Conseil de la ville a affirmé que celui-ci attend encore les suggestions et propositions des propriétaires desdites charrettes dans le but de les étudier et d’en tirer les conclusions appropriées.

Rappelons que l’arrêté d’interdiction, dont Le Site info détient copie, cite les espaces verts, les zones boisées de la ville, les terrains vagues, la voie publique, les trottoirs et les jardins, ainsi que les passages, aussi bien souterrains que d’autres, les espaces publics et ceux se trouvant entre les immeubles et au sein de résidences d’habitation et des maisons.

De même que les articles 3 et 4 de l’arrêté interdisent l’installation d’écuries, de bergeries et d’étables à l’intérieur du périmètre urbain, comme ils interdisent le rassemblement de bétail ou d’animaux de compagnie pour vente ou pour un quelconque autre but.

Quant à l’article 5, il interdit l’installation d’établissements d’élevage et de vente de bétail ou d’autres animaux, au sein des quartiers et des résidences, sans possession d’une autorisation officielle préalable.

L.A.