ESSEC Afrique et CESE : Focus sur l’entrepreneuriat et la transition numérique

L’ESSEC Afrique a accueilli Ahmed Réda Chami, président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), pour une conférence captivante sur l’entrepreneuriat des jeunes et la transition numérique.

Cet événement a rassemblé les étudiants des programmes d’été du campus, notamment le Global Manager in Africa et le Summer Program, attirant plus d’une centaine d’étudiants internationaux représentant 16 nationalités différentes.

Sous les auspices de Hugues Levecq, directeur et Deputy Dean de l’ESSEC Afrique et la séance a débuté par une allocution d’ouverture qui a retracé le parcours du président du CESE. Pendant près de deux heures, Chami a échangé avec les étudiants, abordant une multitude de thématiques telles que l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Afrique, la stratégie d’entreprise, le rôle des politiques publiques et de la réglementation, l’intelligence artificielle, la fintech, ainsi que les secteurs d’avenir de l’économie marocaine.

La conférence a offert une opportunité unique aux participants de s’immerger dans des discussions sur des sujets d’actualité cruciaux pour l’Afrique et le développement économique de la région.

L’événement a également été marqué par la distribution de copies imprimées de trois avis du CESE portant sur des sujets connexes, dans le cadre des actions de sensibilisation à la citoyenneté menées par l’institution. Les avis traitaient des sujets suivants : « Open Data : la libération des données publiques au service de la croissance et de la connaissance » (2013), « L’autoentreprise : levier de développement et d’intégration du secteur informel » (2016), et « Vers une transformation digitale responsable et inclusive » (2021).

Dans la lignée des partenariats déjà établis avec les 12 universités publiques du Royaume, l’ESSEC Afrique et le CESE ont convenu d’explorer des pistes de collaboration future. Cette initiative reflète leur engagement commun en faveur de l’éducation, de l’innovation et de la promotion de la citoyenneté, et témoigne de leur volonté de renforcer les liens entre le monde académique et les acteurs institutionnels pour stimuler le développement économique et social du Maroc.