Agadir: un homme attaqué par des chiens errants, la commune urbaine condamnée

Le Tribunal administratif a condamné la commune urbaine de la ville d’Agadir à indemniser un citoyen de la somme de 50.000 DH.

Ceci, car ce motocycliste a été attaqué par une meute de chiens errants, causant sa chute de sa moto et la fracture d’une de ses mains, en sus de la panique et de la frayeur que cette attaque lui ont occasionné.

Pour rappel, ce phénomène de meutes de chiens errants devient de plus en plus récurent et dangereux pour la santé et la sécurité des citoyens, aussi bien adultes bien portants que personnes âgées malades et enfants sans défense.

Toutes les régions du Maroc en sont infestées, mais de visu le Site info avait constaté que Taghazout, plage et ville, les meutes de chiens errants, constitués de 5-6 canins, voire plus de 15, surtout à la plage, investissent librement ce bel endroit de la capitale du Souss, avec tous les risques que cela peut encourir à la population et les vacanciers, nationaux et étrangers.

Dans tous les cas, à Agadir ou ailleurs au Maroc, ce phénomène de chiens errants, qui peut, parfois, s’avérer dangereux, a été l’objet de nombreuses questions, orales et écrites, de députés de plusieurs groupes, à la Chambre des représentants, adressées au ministère de l’Intérieur.

Larbi Alaoui