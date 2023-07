Canicule, hausse des prix… Les habitants de Marrakech lancent un SOS (VIDEO)

Les Marrakchis se plaignent de deux maux, dont le second est pire et plus insupportable que le premier. A la ville ocre, en effet, les habitants se trouvent entre l’enclume de la chaleur étouffante et, selon eux, le lourd marteau de leur faible pouvoir d’achat, ne leur permettant que très difficilement de pourvoir à l’acquisition des produits alimentaires de première nécessité.

De bien entendu, les grosses chaleurs de la saison estivale sévissent dans presque toutes les régions du Royaume, mais les habitants font avec à Marrakech et nombreuses personnes essaient de faire bon cœur contre mauvaise fortune.

Cependant, d’après les déclarations recueillies par Le Site info, les doléances les plus importantes de la population marrakchie pointent du doigt la hausse des prix générale plutôt que la chaleur ambiante dont beaucoup de Marrakchis ont l’habitude et s’y sont, peu ou prou, adaptés depuis belle lurette.

Ils appellent ainsi le gouvernement Akhannouch à prendre les mesures nécessaires en vue de solutions urgentes et salvatrices à cette revue à la hausse des prix, dont pâtissent énormément les familles et qui complique davantage le courant normal de leur vie quotidienne.

Larbi Alaoui