Le Marocain Omar Channawi rejoint le Conseil d’administration de la Dubai World Chamber

En sa qualité d’Emir de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vient de publier un décret remplaçant les membres du conseil d’administration de la Chambre internationale de Dubaï, l’une des trois chambres opérant sous l’égide de Dubai Chambers.

En vertu de ce nouveau décret, le Marocain Omar Channawi et les Libanais Yasser Abdul Malik et Khalil Yassin ont été nommés au Conseil d’administration de la Chambre internationale de Dubaï, où ils apporteront leur vaste expérience dans leurs domaines de travail à la réalisation des objectifs de la stratégie de la Chambre visant à attirer les investissements directs étrangers, à soutenir l’expansion étrangère des membres de la Chambre et à promouvoir le commerce extérieur de Dubaï.

Soulignons-le, Yasser Abdulmalik est président-directeur général – Moyen-Orient et Afrique du Nord, Nestlé Moyen-Orient, Khalil Yassin est président d’Unilever Arabia et Omar Channawi est PDG de Procter & Gamble pour le Moyen-Orient, l’Afrique subsaharienne et les marchés d’exportation mondiaux.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, président de la Chambre internationale de Dubaï, a déclaré : « Nous sommes honorés que trois des chefs d’entreprise les plus éminents rejoignent le conseil d’administration de la Dubai World Chamber, et nous sommes convaincus que leurs capacités et leur expertise apporteront une grande valeur à la Chambre en soutenant ses priorités stratégiques et en contribuant à la rédaction de nouvelles réussites pour l’économie de Dubaï. Nous sommes impatients de collaborer avec eux et tous les membres du conseil d’administration pour façonner l’avenir de Dubaï tel que défini pour nous par notre leadership avisé. »

La stratégie de la Chambre internationale de Dubaï pour la période (2022-2024) se concentre sur le renforcement de la position de Dubaï en tant que capitale du commerce mondial et plaque tournante stratégique pour attirer les entreprises multinationales, conformément au Plan de commerce extérieur de Dubaï approuvé par Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visant à porter le volume du commerce extérieur dans l’émirat à 2 billions AED d’ici 2026.

S.L