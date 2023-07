Casablanca: les busway bientôt mis en service

Moulay Ahmed Afilal a dévoilé la date à laquelle les busway de Casablanca seront mis en service. Dans une déclaration à Le Site info, l’adjoint au maire, chargé du secteur de la propreté, a annoncé que ces bus rapides seront opérationnels vers fin juillet.

De son côté, CASA transports SA a affirmé que grâce à ces busway, la ville et ses citoyens seront dotés d’un système de transport rapide, accessible, écologique et sécurisé. Lesquels bus, a poursuivi la même source, seront équipés de caméras de vidéosurveillance et d’appareils électroniques d’obtention des tickets de voyage.

De même que les stations des bus rapides seront fermées, comme celles du tramway, ce qui signifie que l’accès n’est possible qu’aux passagers ayant leur ticket, a-t-on encore précisé. Les lignes 1 et 2 de ces stations au nombre de 24, dont chacune aura aux environs de 28 mètres de longueur, permettront aussi l’accessibilité facile pour les personnes à mobilité réduite (PMR), a précisé CASA Transports SA.

H.M.