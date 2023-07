Hatim Ben Ahmed: les limites du développement du secteur (VIDEO)

Hatim Ben Ahmed, président de l’AMIC, était l’invité des Éco. Dans cet extrait, il analyse la prédominance du capital étranger.

« Ceci montre justement les limites du développement du secteur. De plus, sous prétexte que le capital marocain a peur d’investir dans le développement de la PME, les autorités font appel aux capitaux étrangers, c’est insoutenable. Même si je ne favorise pas les comparaisons, mais si l’on observe nos confrères français, le capital étranger représente 20%, contre 80% de capitaux nationaux, ce qui est plus sain car cela crée de l’émulation. En revanche, le ratio inverse est intenable. Il s’avère crucial d’avoir un équilibre du moment que les ambitions du pays ne sont toujours pas en ligne avec celles des investisseurs étrangers. Preuve en est ce qui s’est produit dernièrement avec des proportions d’investissement moindres.

En 2021, les levées en Afrique ont été de 4 MM$ et 180 millions $ pour le Maroc (contre 2 MM et 100 millions en 2022). Ceci s’explique par les priorités des investisseurs qui ont réorienté leurs investissements vers d’autres pays suite à la crise en Ukraine. S’ajoute à cela l’enjeu du changement climatique qui préoccupe l’Europe. Résultat: on se retrouve dépendant des choix qui peuvent se faire par ailleurs. À mon avis, il faut qu’on retrouve une souveraineté et une autonomie par rapport à nos propres décisions sur la location du capital, ce qui représente aujourd’hui un des grands freins.

Et ce n’est pas qu’un problème marocain, mais plutôt continental. Au Maroc, nous avons un vrai enjeu d’autant plus que le pays compte des investisseurs institutionnels de qualité qu’on doit convaincre vers la classe d’actifs pour passer de ce 0,1% à au moins 5% sur les 10 prochaines années. On aura ainsi réussi à amener plusieurs milliards de DH sur la table ».