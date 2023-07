Terrible incendie à proximité de l’autoroute Agadir-Marrakech

Un terrible incendie s’est déclaré, lundi soir du 3 juillet, dans un espace forestier montagnard, relevant de la collectivité territoriale de la commune d’Argana, province de Taroudant.

Les langues des flammes sont montées très haut dans le ciel des lieux de cet incendie, à proximité de l’autoroute Agadir-Marrakech. Ce qui a eu comme réaction immédiate la grande mobilisation dans les rangs des autorités locales, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, ainsi que de la Protection civile, qui se sont empressées de se rendre sur place dans le but de circonscrire ce terrible incendie.

Et les éléments des sapeurs-pompiers, relevant des services de la Protection civile, ont mis tout en œuvre pour éteindre les flammes de ce sinistre, jusqu’à ce mercredi 5 juillet, au milieu d’intenses fumées. La tâche est devenue plus ardue et l’espace incendié est devenu plus important à cause des grandes températures et des vents de l’est, selon une source locale de Le Site info.

L’incendie a provoqué la destruction d’une superficie importante de l’espace forestier, dans des conditions et circonstances qui ont abouti à une enquête judiciaire préliminaire, menée par la Gendarmerie royale du centre de la localité Tamzaourt, sous la supervision du parquet général compétent.

Larbi Alaoui