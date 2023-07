Aïd Al-Adha: flambée des prix du pain à Marrakech et à Casablanca

Les prix du pain ont connu une revue à la hausse à Marrakech et à Casablanca, pendant les congés de quatre jours à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Adha.

Selon ce que Le Site info a constaté, il s’agit d’une augmentation de 50 centimes à 1 dirham par pain, décidée sans préavis par les professionnels du secteur, après la fermeture des boulangeries et pâtisseries.

Cependant, ladite augmentation a même atteint les 2 DH pour un seul pain dans certaines zones marrakchies et casablancaises, ont aussi relevé des sources fiables de Le Site info. Et ce, vu que certains fours conjoncturels ont vilement exploité les congés de l’Aïd pour imposer leur diktat cupide et mercantile aux consommateurs.

Par conséquent, des citoyens, utilisateurs des réseaux sociaux, ont appelé les autorités concernées à intervenir et à sévir à l’encontre de certains boulangers, en renforçant le contrôle des établissements de ces derniers, surtout pendant les fêtes religieuses et nationales.

De même que les internautes ont appelé ces boulangers à ne point continuer à exploiter ainsi les occasions festives, en vue de faire davantage de bénéfices au détriment de certaines franges de la population qui souffrent en silence. Particulièrement, après que les prix des têtes de bétail, destinées au sacrifice de l’Aîd Al-Adha, ont connu une augmentation des plus exorbitantes cette année!

Larbi Alaoui