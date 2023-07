Azilal: trois morts et onze blessés dans un terrible accident

Un terrible accident s’est produit vendredi sur la route reliant Bin El Ouidane et Azilal. Selon une source de Le Site info, trois personnes sont décédées et onze ont été grièvement blessées suite à une collision entre une voiture légère et un grand taxi.

Le conducteur du véhicule a perdu le contrôle du volant après l’explosion d’un pneu et a percuté le taxi, souligne-t-on, affirmant qu’une femme âgée, un jeune homme et une fillette ont été tuées.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Quatre victimes, dans un état critique, ont été évacuées vers l’hôpital de Marrakech et placées en réanimation. Les sept autres ont reçu les soins nécessaires à l’hôpital d’Azilal.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

