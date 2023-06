Attention si vous prenez l’autoroute la veille de l’Aïd Al-Adha ! (VIDEO)

A la veille de l’Aïd Al-Adha, l’autoroute de Casablanca connait un trafic important. Comme constaté par la caméra de Le Site info, la circulation est perturbée depuis ce matin dans les différents axes menant à Marrakech, Tanger, El Jadida, Rabat et d’autres villes.

De leur côté, les services de la gendarmerie royale tentent tant bien que mal de fluidifier le trafic et éviter ainsi les accidents qui pourraient bloquer la circulation.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a d’ailleurs annoncé que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra une montée de trafic importante, particulièrement ce mercredi 28 juin entre 15h et 22h.

Dans un communiqué, ADM recommande aux usagers d’organiser au préalable leurs voyages, et se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC, de prendre des pauses toutes les deux heures et de vérifier l’état mécanique du véhicule, notamment le contrôle des pneus.

ADM recommande aussi de ne pas occuper la Bande d’Arrêt d’Urgence sauf en cas d’extrême urgence, de vérifier le solde restant sur leur Pass Jawaz et de procéder à sa recharge avant d’emprunter l’autoroute.

De son côté, pour gérer le trafic important que connait cette période et offrir un voyage sécurisé et agréable aux usagers de l’autoroute, ADM s’organise, à l’instar des périodes exceptionnelles, en mode vigilance totale qui consiste notamment en le renforcement des équipes chargées de la gestion de trafic et celle de l’assistance, la maintenance anticipée des équipements et l’entretien de l’infrastructure, le renforcement de la communication avec l’usager et l’étroite collaboration avec tous les intervenants sur le réseau autoroutier.

H.M.