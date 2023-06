Casabus adapte ses horaires à l’occasion de l’Aïd Al-Adha

À l’occasion de l’Aïd Al Adha, Casabus opéré par Alsa adapte son planning pour répondre aux besoins spécifiques des Casablancaises et Casablancais pendant cette période festive. Des horaires spéciaux seront en vigueur à cette occasion.

Les bus assureront la circulation dans l’ensemble du territoire de l’ECI durant la journée de l’Aïd El Adha, et le service se poursuivra avec un démarrage à 14h et une fin de service à 20h. Le Centre de Relations Clients sera également joignable durant la journée de l’Aid, de 14h00 à 18h00 pour toute demande d’assistance ou d’information au numéro 05 20 55 20 55.

Lors du deuxième jour de l’Aïd El Adha, les premiers départs des bus sont prévus à 6h30 et les derniers départs entre 19h30 et 21h30. Le Centre de Relations Clients sera joignable de 8h30 à 16h30, et l’agence commerciale Bernoussi sera ouverte en permanence de 10h00 à 17h00 pour toute assistance.

Ces ajustements concernent l’ensemble des lignes de Casabus opéré par Alsa et seront appliqués conformément au planning mentionné.

Casabus opéré par Alsa confirme ainsi sa détermination à offrir à ses clientes et clients un service de transport urbain par bus à la hauteur de leurs attentes, qui répond à leurs besoins et s’adapte à leurs modes de vie.