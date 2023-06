Canicule au Maroc: affluence record sur les plages

La vague de chaleur se poursuit au Maroc. Ce weekend, plusieurs Marocains ont ainsi afflué en masse vers les plages.

A Rabat, Casablanca, Agadir ou encore Tétouan, de nombreuses familles en quête de fraîcheur ont pris des bains de soleil ce weekend, au grand bonheur des enfants en particulier.

Et à l’instar de toutes les belles plages du Royaume, celles de Martil, de Ain Diab, de Bouznika et de Mohammédia ont connu un engouement indescriptible de familles, venues y passer de bons moments, loin du brouhaha et de la température élevée des villes.

Rappelons qu’une vague de chaleur est prévue ce lundi et demain mardi dans différentes provinces du Royaume avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 47°C, a annoncé lundi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, un temps très chaud (45/47°C) est prévu dans les provinces de Larache, Ouezzane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Salé, Skhirate-Témara, Benslimane, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Fquir ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakach, Taroudant, Guelmim, Tan-Tan et Tata, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance « rouge ».

Les villes et provinces de Tanger-Assilah, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Khouribga, Nouaceur, Médiouna, Safi, Youssoufia, Chichaoua, Beni Mellal, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Aït-Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Assa-Zag et Aousserd, connaîtront des températures variant entre 42 et 45 °C, ajoute la même source dans un bulletin de niveau de vigilance orange.

Le mercure devrait afficher également des températures entre 39 et 42 °C à Taza, Guercif, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Figuig, Errachidia, Zagora, Es-Semara et Oued-Ed-Dahab.

Le temps chaud persistera également à Rabat, Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Jerrada, Oujda-Angad, Taourirt, Boulemane et Ouarzazate avec des températures oscillant entre 36 et 39°C, conclut le communiqué.

H.M.