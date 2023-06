Festival d’Essaouira: les confessions de Hamid El Kasri (VIDEO)

Samedi, Hamid El Kasri a tenu un concert à Essaouira, dans le cadre du Festival Gnaoua & Musiques du monde. Des centaines de fans ont afflué en masse à la scène de la place Moulay El Hassan où l’artiste, accompagné de Jaleel Shaw, Torsten de Winkel et Mustapha Antari, a interprété ses meilleurs morceaux.

En marge du concert, Hamid El Kasri a accordé une interview à Le Site info où il s’est confié sur le retour du Festival d’Essaouira après un arrêt de plusieurs années à cause de la pandémie, l’art gnaoui, ses projets artistiques et ses enfants.

Rappelons que que près de 300.000 festivaliers ont déambulé entre la place Moulay El Hassan, la scène de la plage, Borj Bab Marrakech ou encore dans des lieux d’exception tels que Dar Souiri, Bayt Dakira ou la Zaouia Issaouia, pour des moments plus intimistes. Un public heureux également de prolonger la fête dans les ruelles de la médina, sous les remparts et dans les places de la ville entre happening musicaux, bœufs improvisés et showcases.

H.M.