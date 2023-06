Ayoub Saoud, le meilleur bachelier de la région de Marrakech, ne cache pas sa fierté (VIDEO)

Avec une note de 19,37, Ayoub Saoud (Sciences mathématiques /option française) de l’établissement privé Al Manar, relevant de la direction provinciale de l’Education nationale de Marrakech a décroché la moyenne générale la plus élevée du baccalauréat au titre de la session de juin 2023 dans la région Marrakech-Safi.

Portant un regard confiant derrière ses lunettes médicales fines et laissant libre court à des cheveux frisés, Ayoub a l’allure d’un génie. En fait, le jeune prodige a été brillant dans toutes les matières depuis le début de sa scolarité, avec une passion inégalée pour les mathématiques.

« Je me suis habitué à obtenir de très bonnes notes, mais j’étais très surpris de réaliser la première note du baccalauréat au niveau de la région Marrakech-Safi et la cinquième au niveau national », se félicite Ayoub dans une déclaration à la MAP, se disant « heureux » et « fier » de cette réussite qui représente un « grand honneur » et « une grande responsabilité ».

Un épanouissement personnel exceptionnel que le jeune lycéen doit à ses parents, ses camarades et à ses professeurs. « Je dédie cette réussite à mes parents, mes camarades et mes enseignants qui m’ont accompagné tout au long de mon parcours scolaire », dit-elle avec gratitude, adressant des remerciements particuliers à ses parents qu’ils lui ont inculqué la culture de sérieux et de persévérance.

Le bachelier estime qu’il va prendre un repos bien mérité, le temps aussi de célébrer sa réussite, avant de s’attaquer à l’examen des moult options et opportunités qui se présentent à lui, émettant l’espoir de poursuivre ses études en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles au Lycée d’Excellence (Lydex) à Benguérir.

S.L.