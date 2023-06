Casablanca: les taximen réclament une hausse des tarifs

Les professionnels du secteur des grands et petits taxis à Casablanca réclament une hausse des prix de leurs services.

A ce propos, Mustapha El Kihel, le secrétaire général de la Fédération nationale des professionnels du transport (FNPT), a indiqué que les syndicalistes ont adressé une correspondance à la wilaya, appelant à revoir à la hausse les prix des courses, à l’instar de Fès.

Dans une déclaration à Le Site info, il a souligné que cette décision a été prise suite à la suspension, il y a six mois, de la subvention accordée aux taximen. «Les chauffeurs de taxis ont été lourdement impactés par la hausse des prix des carburants et ont tenu plusieurs sit in de protestation pour faire entendre leurs revendications», a expliqué El Kihel.

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, le wali de la région de Casablanca doit réagir et augmenter les tarifs des courses, d’autant plus que la plupart des professionnels sont les seuls à subvenir aux besoins de leurs familles.

H.M.