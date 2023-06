CIH: comment une grosse somme s’est « évaporée » du compte d’une cliente (PHOTOS)

Le Crédit Immobilier et Hôtelier, banque marocaine plus connue sous le nom de CIH Bank ou CIH, a révélé des données surprenantes sur la « disparition » mystérieuse d’une grosse somme d’argent du compte d’une cliente.

Cette révélation est une interaction du CIH à une vidéo publiée et largement partagée sur les réseaux sociaux où une cliente de Tanger de la banque relate « l’évaporation » énigmatique de 40.000 DH de son compte bancaire. Et c’est via une story sur sa page officielle Facebook que le CIH a fait la révélation inouïe suivante: c’est une amie de la cliente elle-même qui a encaissé cette grosse somme d’argent sonnant et trébuchant qui semblait s’être envolée.

L’établissement bancaire a ainsi précisé que les investigations menées par son équipe technique ont bel et bien prouvé que c’est cette « amie » (sic) de la cliente qui, s’étant servie des données personnelles de celle-ci, avait encaissé frauduleusement les 40.000 DH.

L.A.