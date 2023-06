Textile: l’analyse de Fatima-Zahra Alaoui (VIDEO)

Afin de décortiquer le passage de l’industrie textile marocaine du linéaire au circulaire, une conférence-débat a été organisée en marge du salon Maroc in Mode (MIM), par le Groupe Horizon Press en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), sur le thème de la circularité dans l’industrie textile au Maroc.

Étant donné qu’il y a toutes les raisons de croire que l’objectif de mise en œuvre complète de la stratégie à l’horizon 2030 en vertu du droit européen sera atteint, des pays comme le Maroc n’ont plus beaucoup de temps pour agir sur les aspects qui les interpellent.

Le pays doit ainsi commencer par la promotion de la récupération des déchets post-industriels et de pré-consommation et établir au niveau local des usines modernes de collecte et de recyclage capables de transformer les déchets en fils et en tissus, tout en recyclant les vêtements importés invendus.

Il s’agit aussi pour le Royaume de bâtir localement une industrie moderne et durable, qui fournit des éléments amont comme le fil, le tissu, l’impression et la teinture, et qui assure la traçabilité pour les marques. Accroître les possibilités de collaboration avec des entreprises locales en amont de la chaîne de valeur aiderait également le Maroc à satisfaire aux règles d’origine de la zone pan-euro-méditerranéenne relatives à l’accès préférentiel à l’UE. Voici l’analyse de Fatima-Zahra Alaoui, directrice générale de l’AMITH.