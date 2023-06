Bouchra Deau et sa nièce victimes d’un accident de circulation

La journaliste at animatrice TV marocaine, Bouchra Deau, et sa nièce Aya Yadini, plus connue sous le nom d’Aya MasterChef junior, ont été victimes d’un accident de circulation à Dakhla.

A ce propos, une source concordante a déclaré à notre magazine digital « Ralia » que cet accident a failli avoir des conséquences graves mais, Dieu merci, Bouchra Deau et Aya Yadini s’en sont sorties indemnes.

A rappeler que la journaliste et animatrice TV polémiste s’est rendue à la Perle des provinces du Sud du Royaume afin de couvrir, en compagnie de sa nièce, la 11ème édition du Festival international de Dakhla. Celui-ci, dont le baisser de rideau a eu lieu le soir du mardi 6 juin, a connu un grand succès et la présence de nombreux artistes, aussi bien marocains que ressortissants de pays arabes, dont entre autres l’Egyptienne Rania Farid Shawki, la fille du défunt et inoubliable grand acteur Farid Shawki.

L.A.