Bac à Agadir: les candidats ne cachent pas leur déception (VIDEO)

La première journée de l’examen national du baccalauréat, mardi 6 juin, s’est déroulé au lycée Badr à Agadir dans une ambiance festive, à l’instar des autres villes du Royaume.

Et Le Site info a constaté de visu, dans la capitale du Souss, que devant le lycée précité des voitures stationnaient et des parents attendaient avec une certaine inquiétude, voire une légère anxiété, la fin de la dernière épreuve de l’après-midi. Ceci, afin de savoir de la bouche même de leurs enfants comment s’est déroulée cette première journée de l’examen national du baccalauréat.

Cependant, les nouvelles n’étaient pas aussi bonnes que les parents et tuteurs des jeunes candidats des deux sexes l’espéraient. Et l’ambiance de fête, décrite plus haut, a été quelque peu ou prou gâchée! Et ce, car des franges d’élèves ont déploré que les questions de l’épreuve de physique de la matinée, aient été trop difficiles à aborder. En revanche, d’autres candidats ont affirmé à Le Site info que les questions de la même épreuve avaient fuité.

Tout en avouant clairement et franchement qu’ils ont eu ainsi l’occasion de tricher et qu’ils… ne s’en sont pas privés du tout!

Larbi Alaoui