Bac à Oujda: l’épreuve de physique était difficile, selon les candidats (VIDEO)

C’est ce mardi matin, 6 juin, que les centres d’examen, aux quatre coins du Royaume, ont accueilli les candidates et les candidats pour le compte de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat 2023.

Et les avis des potentiels bacheliers de la capitale de l’Oriental, Oujda, divergent, entre ceux qui ont assuré que les épreuves étaient à leur portée et ceux qui ont déclaré avoir trouvé des grandes difficultés à aborder les sujets proposés.

Mais tous ont été unanimes à affirmer que la surveillance a été très stricte et rigoureuse pendant cette première journée de l’examen, selon les témoignages recueillis par Le Site info. Mais ils ont toutefois tenu à préciser que tout s’est passé le plus normalement du monde, dans de très bonnes conditions.

Rappelons que cette session ordinaire de l’examen national du baccalauréat se déroule les 6, 7 et 8 juin 2023, en ce qui concerne les branches scientifiques, techniques et professionnelles. Quant aux spécialités lettres modernes et enseignement originel, leurs épreuves se dérouleront les 9 et 10 juin, tandis que la session de rattrapage aura lieu, pour toutes les options du bac, les 5, 6, 7 et 8 juillet prochain.

Larbi Alaoui