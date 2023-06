Épreuves du baccalauréat : les contrôles renforcés dans les écoles

Les centres d’examen ont ouvert leurs portes ce mardi matin une heure avant le début des épreuves du baccalauréat. Selon une source de « le Site info », les centres d’examen ont été soumis cette année à des procédures strictes, si bien que les responsables tenaient à contrôler les étudiants dès leur entrée dans les écoles.

Le nombre de candidats cette année aux épreuves du baccalauréat a atteint 426 000, soit une augmentation de 18% par rapport à l’année dernière. La session ordinaire de l’examen national du baccalauréat aura lieu les 6, 7 et 08 juin 2023 pour la branche scientifique et économique et les 09 et 10 juin 2023 pour la branche des lettres. La séance de rattrapage aura lieu les 05, 06, 07 et 08 juillet 2023.