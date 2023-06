Entrepreneur et homme politique, Adil Douiri, fondateur du groupe Mutandis, qui dispose d’une connaissance élargie du tissu économique et industriel du pays, s’est prêté au jeu des questions-réponses de l’Invité des ÉCO. À la fin de ce grand entretien, Adil Douiri a répondu à un entretien décalé. Et il s’en est très bien sorti. Regardez.