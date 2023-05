2M dévoile le documentaire « Ana Bidaoui-Les mémoires de Casablanca »

C’est au sein du Parc de la Ligue Arabe qu’a été présentée en avant-première la série documentaire « Ana Bidaoui – Les Mémoires de Casablanca ». Dans ce cadre emblématique de l’histoire de Casablanca, 2M, promoteur du projet, avait invité, pour une projection en plein air, un parterre de personnalités des mondes institutionnel, économique et culturel de la « ville blanche ».

Produite par 2M, avec Ali n’ Productions, réalisée par Nour-Eddine Lakhmari sur un scénario de Rita El Quessar, « Ana Bidaoui » est une série documentaire qui retrace, de manière immersive, l’histoire turbulente d’une ville aux mille et une facettes.

Suivant une chronologie historique, la série se découpe en quatre fois 52 minutes selon les grandes phases qui ont marqué la ville, de sa genèse à nos jours.

Chaque épisode raconte une période de l’histoire patrimoniale à travers de nombreux témoignages d’experts et d’habitants de Casablanca. En fil conducteur, le personnage du « voyageur » transporte le téléspectateur à la découverte de l’âme bouleversante et accueillante de la ville.

L’épisode 1 qui part des premières traces préhistoriques jusqu’au bombardement de 1907, permet de retracer les légendes et épopées d’une cité multi-millénaire toujours convoitée. Dans l’épisode 2, du Protectorat jusqu’aux débuts du Mouvement National, c’est le boom social, économique et urbanistique d’une ville au cœur de tous les fantasmes qui est évoqué. Avec l’épisode 3, de la conquête de l’Indépendance à la fin des années 80, Casablanca retrouve sa liberté. De l’âge d’or aux années de plomb, devenue mégalopole, elle souffre, vacille et se réinvente. Enfin, l’épisode 4 donne la parole à une ville qui renait et retrace l’émergence de la culture casablancaise moderne à travers les regards amoureux de ses habitants.

« Ana Bidaoui » – Mémoires de Casablanca » traduit la politique volontariste de 2M axée autour du partage et du rayonnement du patrimoine matériel et immatériel du Maroc, déclare Salim Cheikh, Directeur Général de 2M.

À travers cette saga documentaire unique et inédite , 2M réaffirme son rôle de chaîne citoyenne qui valorise l’histoire du Maroc et de ses habitants, dans leurs succès comme dans leurs difficultés. Et Casablanca, ville aux identités multiples et en perpétuel mouvement, est porteuse de ces contradictions »

De son côté, Réda Benjelloun, Directeur des Magazines d’Information et du Documentaire à 2M, met en avant la politique « avant-gardiste » de la chaine en termes de production documentaire. Traduite par le lancement en 2012 de la case « Des Histoires et Des Hommes », celle-ci est portée par une politique éditoriale ambitieuse qui a connu un franc succès et enregistre régulièrement de forts taux d’audience. « Ana Bidaoui démontre bien le niveau de nos ambitions, témoigne-t-il, d’abord par un travail scientifique exceptionnel d’enquête, de témoignages, de recherches de documents rares. Le film est par ailleurs remarquable au plan artistique, avec un traitement innovant des images d’archives et des prises de vues très soignées. Le fait d’avoir fait appel à un réalisateur réputé contribue à lui renforcer cette dimension cinématographique qui devrait séduire un large public ».