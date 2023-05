Casablanca: les habitants de Rhamna lancent un SOS (VIDEO)

De nombreux habitants de la zone de Rhamna, à Casablanca, ont exprimé leur satisfaction après l’intervention récente des autorités en vue de mettre fin aux problèmes dont pâtissaient les résidents, concernant l’assainissement urbain.

Dans diverses déclarations à la Site info, des habitants ont assuré que ladite intervention a résolu la situation qui sévissait depuis des années à cause des odeurs nauséabondes et nocives, dégagées par des flaques d’eaux usées, en plus de la prolifération de bataillons d’insectes de toutes sortes.

Par ailleurs, les habitants ont évoqué un autre problème dont ils souffrent encore. Il concerne, selon eux, de l’humidité résultant des mares constituées par les eaux usées. Ce qui risque de menacer l’état de construction de plusieurs maisons de la zone de Rhamna, ont-ils alerté.

De même que nos interlocuteurs n’ont pas manque de déplorer ce qu’ils ont nommé « le mauvais branchement au réseau d’assainissement », en sus des risques inhérents qui pourraient affecter leur état de santé et celui de leurs enfants.

L.A.