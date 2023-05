Fès: campagne sécuritaire aux alentours de la gare ferroviaire

Les autorités de Fès ont évacué ce weekend les migrants clandestins qui squattaient les alentours de la gare ferroviaire.

Selon une source de Le Site info, 40 migrants subsahariens ont été évacués, précisant que les autorités ont détruit plusieurs tentes en plastiques où ils logeaient.

Cette campagne sécuritaire a été menée après que plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la police. Les passagers estiment en effet que ces migrants constituent un réel danger au quotidien, à cause de provocations perpétuelles, de toutes sortes, d’actes de harcèlements sexuels, en sus d’odeurs nauséabondes et de scandales et d’anarchie manifestes.

Dans oublier qu’ils laissent derrière des tas de déchets et de détritus divers, selon les nombreuses plaintes des riverains.

H.M.