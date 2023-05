Rabat: cafetiers et restaurateurs se tournent vers l’Intérieur

Avant le report de la grève, prévue initialement pour le mercredi 31 mai, le Bureau de la Fédération nationale des propriétaires des cafés et des restaurants du Maroc (FNPCRM) avait récemment organisé une réunion urgence à la capitale du Détroit, à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Et après des discussions et des débats concernant la réunion de la wilaya et la décision de report du mouvement protestataire par le Bureau national et le Bureau régional de Rabat, les membres du Bureau national ont exprimé leur satisfaction quant au progrès réalisé par le dialogue de première réunion avec la commune, sous la supervision de la wilaya. Ainsi qu’à propos de l’accord positif conclu en vue de résoudre les problèmes, objet de la décision de la grève reportée.

Par la même occasion, la FNPCRM a appelé le ministère de l’Intérieur à adresser des circulaires aux présidents des Conseils communaux, en vue de mettre un point final, provisoire, aux décisions d’imposition. Sachant, a-t-on plaidé, que la majorité de ces dernières a été contre le courant du sillage général des discussions et débats sur l’imposition et à l’opposition des recommandations relatives à la fiscalité du secteur du commerce.

Recommandations décidées lors du Forum national sur la taxation, mais retardant l’adoption du cadre de gestion de projet, a déploré la FNPCRM.

Larbi Alaoui