Portrait de Adil Douiri, fondateur de Mutandis, l’invité des ÉCO (VIDEO)

Adil Douiri était l’invité des ÉCO du mois de mai. Avant le grand débat organisé par Horizon press, nous lui avons demandé de se présenter aux lecteurs.

Adil Douiri est lauréat de l’école d’ingénieurs Ponts et Chaussées. Il a, d’abord, travaillé dans le secteur de la finance, «à une époque où il fallait modéliser ce métier de façon plus mathématique», dit-il. Ce qui l’a, tout naturellement, conduit à la Bourse de New York, où il a officié pendant 7 ans pour le compte de la banque Paribas. C’est justement ce passage qui lui a donné l’idée de fonder Casablanca Finance Groupe, devenu aujourd’hui CFG Bank, avec d’autres amis en 1992. Il est resté aux commandes de CFG pendant 10 ans, avant de passer au gouvernement de Driss Jettou, entre 2002 et 2007, où il a été en charge du tourisme pendant 5 ans et de l’artisanat et de l’économie sociale durant 2 ans et demi. En 2008, il lance Mutandis à Casablanca qu’il dirige encore à ce jour.