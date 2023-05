La famille du chanteur Ragheb Alama quitte Marrakech (VIDEO)

Les membres de la famille du célèbre chanteur libanais, Ragheb Alama, ont dit au revoir à la ville ocre et au Maroc, après avoir été invités, pendant le week-end dernier, à un mariage marocain, somptueux et digne des mille et une nuits, célébré à Marrakech.

Et le jeune Alama junior (22ans), Louai R. Alama, a saisi la belle et mémorable occasion de ces épousailles pour publier une photo le réunissant avec tous les membres de sa famille qui étaient aussi de la fête. Il s’agit, en l’occurrence, de son frère Khaled, de sa maman, Jihan al-Ali, de sa grand-mère paternelle, Wafeeqa Alama, ainsi que de sa copine et de l’un de ses oncles.

Pour rappel, la famille du célèbre chanteur a débarqué à Paris, lundi 22 mai, après avoir passé plus d’une semaine à Marrakech, dont elle n’a pas manqué de connaître les atouts touristiques, connus et appréciés de par le monde, et les monuments historiques séculaires.

De même que l’épouse de Ragheb Alama et leurs deux fils, Louai et Khaled, ont tenu à partager de nombreuses publications avec leurs fans et followers sur leurs comptes respectifs du réseau social Instagram. Commentaires illustrés par leurs photos, prises aussi bien à leur hôtel marrakchi, à la célébrissime Place Jemaâ El-Fna, entre autres espaces et lieux visités.

Par ailleurs, la ville ocre a aussi abrité la célébration,-dont la maître d’œuvre a été l’épouse du chanteur libanais-, de l’anniversaire de Khaled Alama, la semaine dernière. Evènement fêté dans l’une des célèbres discothèques de Marrakech et dont les membres de la famille ont partagé les photos, via des stories sur Instagram.

Larbi Alaoui