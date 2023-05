Aïd Al-Adha: un professionnel lance un appel au gouvernement

A quelques encablures de la date de l’Aïd Al-Adha, de nombreux éleveurs ont réitéré ce que l’on ressasse depuis des mois concernant la revue exorbitante à la hausse des prix des têtes de bétail, destinées au sacrifice coutumier de cette fête religieuse et familiale.

Sur les réseaux sociaux, les citoyens ne cessent d’exprimer leur indignation quant à ces augmentations des prix, surtout depuis les bruits qui courent prévoyant que le prix d’un ovin pourrait bien être entre 5000 et 6000 DH. A ce sujet, le vice-secrétaire général de L’Association des vendeurs de viande rouge, Région de Casablanca-Settat, a de nouveau confirmé que les prix des têtes de bétail seront très élevés et ce, « à cause de nombreux facteurs ».

Et dans une nouvelle déclaration à Le Site info, Youssef Oulja a encore réitéré qu’un ovin coûterait dans les 5000 DH, dans le cas où le ministère de tutelle du secteur n’interviendrait pas pour proposer des solutions adéquates aux éleveurs.

Et de poursuivre que ledit ministère se doit d’octroyer des subventions pécuniaires aux éleveurs afin d’éviter à ces derniers de subir de grosses pertes car l’importation de moutons contribuera davantage aux pertes de l’éleveur national. Pourtant, a concédé Youssef Oulja, l’importation de têtes de bétail s’avère une nécessité absolue puisque la production locale est très réduite.

En tous cas, a ajouté notre interlocuteur, l’on est dans l’attente de la publication du communiqué officiel, sur la question, du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Larbi Alaoui