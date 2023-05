Une délégation de diplomates européens en visite à Agadir

Par LeSiteinfo avec MAP

Une délégation de diplomates européens accrédités au Maroc a entamé lundi, une visite de deux jours dans la ville d’Agadir.

Organisée à l’occasion du mois de l’Europe et qui se déroule dans un esprit « Team Europe », cette visite a pour objectif de valoriser le partenariat Maroc-Europe au niveau de la région de Souss-Massa.

Cette délégation est composée des ambassadeurs de l’Union européenne (UE), des Etats membres accrédités au Maroc (Autriche, Belgique, Croatie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Espagne, France et Italie), des conseillers et de la Banque européenne d’Investissement au Maroc.

Lors de cette visite, les membres de la délégation ont été reçus par le Wali de la Région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir Ida Outanane, Ahmed Hajji, le Président du Conseil Régional de Souss Massa, Karim Achengli et le Premier Vice-président du Conseil communal d’Agadir, Mustapha Bouderka.

A cette occasion, les échanges ont mis en exergue les priorités de développement d’Agadir et sa région et l’action commune de l’UE et de ses Etats membres en tant que partenaires engagés, notamment dans la lutte contre le changement climatique.

Au cours de cette visite, l’Ambassadrice de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac a salué le rôle dynamique que joue la région de Souss-Massa, avec l’apport de ses forces vives (autorités, élus, société civile et jeunesse) dans le tissu économique du Maroc .

Et d’ajouter qu’ « à travers Team Europe, l’UE et ses Etats membres renouvellent l’engagement en faveur de notre partenariat multidimensionnel et à accompagner le Royaume dans ses efforts pour une économie plus résiliente et durable. »

Dans une déclaration à la MAP, Bouderka a indiqué que les deux parties ont discuté des mécanismes d’action conjointe avec l’UE et ses États membres en tant que partenaires impliqués dans plusieurs domaines, notamment les questions liées au climat.

Lors du premier jour de leur visite à Agadir, les membres de la délégation ont également rencontré des représentants de la société civile actifs dans les domaines de l’environnement, du développement local et de la participation citoyenne.

Ils ont visité des projets soutenus et mis en œuvre dans le cadre du partenariat entre le Maroc, l’UE et ses Etats membres tels que l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) d’Agadir, où se développe, avec l’appui de l’UE, une recherche scientifique de pointe, notamment pour la préservation de la biodiversité marine.

Ils ont aussi rencontré des membres de coopératives et des jeunes entrepreneurs qui bénéficient d’un accompagnement européen pour la création de fermes aquacoles.

Les membres de la délégation ont ensuite visité le Parc Paysager Ibn Zaydoun, une usine de transformation de produits alimentaires, fruit d’un investissement direct européen, ainsi que la Kasbah historique d’Agadir Oufella .

Le deuxième jour de la visite permettra aux ambassadeurs européens de découvrir le Parc National de Souss-Massa.

Ils prendront ainsi connaissances des actions entreprises par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), pour la restauration de la biodiversité, la valorisation durable des ressources du parc et les actions en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois verts pour les populations qui vivent autour des parcs.

L’ANEF est partenaire de l’UE et de ses Etats membres dans plusieurs programmes, tels que le programme Forêt Verte.

Les diplomates européens vont aussi découvrir l’usine de dessalement d’eau de mer de Chtouka.

