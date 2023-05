Des quartiers de Casablanca envahis par les moustiques

Les habitants de certaines zones de Casablanca se plaignent de la prolifération de bataillons de moustiques, de plus en plus nombreux, surtout quand les températures sont élevées, comme c’était le cas récemment à la capitale économique.

Et selon nos confrères d’Alyoum24, les habitants de Ain Sebaâ sont les plus touchés par cette invasion de moustiques, particulièrement parmi les résidents de la zone « Al Wifak » et ceux du complexe résidentiel « Al Badr ».

A ce propos, le président du groupe du PAM au sein du Conseil communal de Casablanca et vice-président de l’Arrondissement de Ain Sebaâ a commenté ce problème en précisant que lesdits habitants avaient décidé d’organiser un mouvement contestataire devant le siège de la wilaya.

Pour ce qu’il a appelé « intifada chnioula » (ndlr, en darija le moustique a pour nom « chnioula »), il a appelé la maire RNIste de la ville, Nabila Rmili, à intervenir en vue de trouver une solution idoine à ce problème de moustiques envahissants, a ajouté la même source.

Karim Klibi a affirmé qu’une grande et importante partie de la population de Ain Sebaa pâtit de la nuisibilité de ces insectes, soulignant que la Société Casa Environnement s’occupe d’étendre des insecticides dans les zones concernées par ce sujet, mais cette solution demeure encore inefficace.

Larbi Alaoui